Albiren un os mentre mata i devora un senglaren una carretera d’Aran

Veïns d’Aran que circulaven diumenge a la nit per una carretera secundària del Baish Aran es van trobar enmig de la calçada amb un os que va atacar un senglar, el va matar i va arrossegar el cadàver fora de la via per devorar-lo. Testimonis d’aquests fets els van enregistrar en diversos vídeos que es van difondre al llarg del dia d’ahir a través de xarxes socials i aplicacions de missatgeria. La imatge d’un os devorant un senglar era inèdita des de l’inici de la reintroducció d’aquests grans depredadors al Pirineu, fa ja 28 anys.

Agents de Medi Natural del Conselh Generau van acudir ahir al lloc, on van trobar el cadàver del senglar a mig consumir. Van prendre mostres biològiques tant de les restes d’aquest animal com de les que va deixar el plantígrad que el va atacar. Amb aquestes últimes pretenen dur a terme anàlisis per identificar de quin exemplar d’os es tracta a través de l’ADN, segons el Conselh.

En les últimes setmanes, des del mes de febrer passat, hi ha hagut diversos albiraments d’ossos a la Val d’Aran i al Pallars Sobirà. L’any passat també es van poder veure alguns exemplars per les mateixes dates. La població d’aquesta espècie en el conjunt del Pirineu va superar el 2023 els 80 exemplars, a l’espera que nous cadells d’os surtin dels caus de cara als propers mesos.