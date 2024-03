Estrenen el complex residencial de gent gran amb 13 apartaments

Sant Esteve de Llitera ha estrenat aquest cap de setmana el complex residencial per a gent gran amb una jornada de portes obertes. L’edifici consta de tretze apartaments individualitzats, una cuina general per a vint-i-sis usuaris i espais d’ús comú com un menjador o diverses terrasses. Cada apartament compta amb una cuina menjador i un dormitori que compta amb un bany adaptat. El consistori ha impulsat aquest complex amb fons europeus.