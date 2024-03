Reparen el ferm de l'A-2 al Segrià i les obres tornen a Cervera dilluns

El ministeri de Transports va reprendre ahir les obres per reparar el ferm de l’A-2 al Segrià, en un tram de 3,6 quilòmetres entre Lleida i Alcarràs en sentit Barcelona. Els vehicles que circulen per la zona afectada es desvien a la calçada cap a Saragossa. L’actuació forma part del projecte per renovar disset quilòmetres de l’autovia entre el límit amb Osca i la variant de Lleida. El subdelegat del Govern espanyol, José Crespín, va visitar els treballs i va avançar que aquest any acabaran les tasques en “bona part del traçat”. Crespín va avançar que dilluns arrancaran de nou els treballs a l’A-2 a Cervera i va assegurar que per Setmana Santa no hi haurà obres per no entorpir el trànsit.