La Generalitat tramita dos centrals solars quan la connexió a la xarxa ja ha caducat

La Generalitat ha començat a tramitar les autoritzacions de dos grans centrals solars a les Garrigues quan ja ha caducat la connexió a la xarxa elèctrica, cosa que pot arribar a fer-les inviables. Són les plantes fotovoltaiques de Galera Solar a Castelldans i la de Calella Solar de Cervià, cada una amb una potència de 47 MW i una superfície de més de cent hectàrees. El seu promotor, el grup Ignis, les va presentar al Govern el 2020 i han perdut l’accés a la xarxa d’alta tensió al no obtenir a temps permisos que ara es comencen a tramitar.

El departament d’Acció Climàtica va iniciar fa un mes el període d’informació pública de l’autorització administrativa i de construcció d’aquestes dos centrals, de la declaració d’interès públic i de l’avaluació ambiental. No haver completat aquest últim tràmit fins ara va fer que els dos projectes perdessin els punts de connexió a la xarxa d’alta tensió que ja tenien concedits.Red Eléctrica de España (REE) els va atorgar el 2019 i, al fer-ho, es va posar en marxa el compte enrere de quatre anys que estableix la normativa estatal per obtenir l’autorització ambiental de la Generalitat. A l’expirar aquest termini sense aconseguir-la, REE va revocar els permisos de connexió el 2023, mentre que la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) va rebutjar recursos del promotor, que havia presentat els projectes a la Generalitat el 2020, si bé l’actual decret català de renovables va obligar l’octubre del 2021 a reiniciar de zero la tramitació d’aquestes i gairebé totes les altres instal·lacions d’energies renovables a Lleida i la resta de Catalunya.

Fonts pròximes a aquests projectes van indicar que el promotor no ha desistit formalment de construir aquestes dos plantes i que podria provar de recuperar els permisos de connexió. Això passaria per recórrer davant dels tribunals la revocació dels concedits el 2019 o per obtenir-ne altres de nous. En qualsevol cas, la pèrdua llasta ara per ara els dos projectes.

A aquestes dos centrals en escac a la comarca de les Garrigues se suma el projecte del parc eòlic de Basses Roges 1, amb 9 molins previstos al sud del Segrià. Va rebre el vistiplau ambiental de la Generalitat el mes de novembre passat, gairebé un any després que el seu promotor, el grup Forestalia, perdés el punt de connexió a la xarxa d’alta tensió. REE el va revocar, precisament, per no haver completat el tràmit ambiental dins de termini.