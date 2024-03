Afectacions a la línia de Manresa de Rodalies

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les línies R4 i R12 estan patint afectacions des de l'inici del servei per una incidència a l'estació de Manresa, segons ha informat Renfe. Això obliga a circular en via única al pas per aquesta estació. En concret estan afectats els trens de l'R4 amb origen o destinació Manresa i serveis de l'R12, que han de fer transbordament fins o des de Calaf.

S'ha establert un servei alternatiu per carretera. Tècnics d'Adif estan treballant en la resolució de la incidència. D'altra banda, un problema de senyalització a La Garriga acumula fins a 20 minuts de retard a l'R3. Pel que fa la incidencia a l'R2sud i els regionals del corredor sud, Adif ha retirat la maquinària avariada entre Sitges i Vilanova i s'ha normalitzat la circulació.