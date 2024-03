Les últimes nevades permeten a les sis estacions d'FGC Turisme obrir prop del 75% dels dominis esquiables

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les nevades del cap de setmana passat han tornat l'aspecte hivernal a les muntanyes del Pirineu i per això des del grup Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Turisme asseguren que les sis estacions que gestionen oferiran els propers dies les millors condicions de la temporada d'esquí. L'estació més afavorida ha estat la de Boí Taüll, a l'Alta Ribagorça, que ha acumulat fins a mig metre de neu nova per sobre de metre que ja hi havia a la part alta. Les pallareses Espot Esquí i Port Ainé també han incrementat al voltant de 40 centímetres. És però a la Cerdanya i el Ripollès on les precipitacions han permès millorar molt les condicions. Així, la Molina, Vall de Núria i Vallter han pogut augmentar considerablement l'oferta.

A Boí Taüll les nevades han permès obrir set pistes noves que representen 9 quilòmetres addicionals de domini esquiable. El cap de setmana passat el complex de l'Alta Ribagorça va rebre uns 3.700 visitants. És l'estació més alta del Pirineu i compta amb uns gruixos de neu pols d'entre 60 centímetres a cotes baixes i 150 centímetres a les més altes. Disposa del 60% del domini esquiable obert i aquests dies estan treballant per oferir 5,5 quilòmetres més, amb vuit noves pistes, la majoria de nivell negre. En els pròxims dies, l'estació també vol oferir més itineraris de muntanya i posar en funcionament l'Snow Park.

A Espot la nevada de diumenge va deixar 35 centímetres de neu nova i ara hi ha 115 centímetres als punts més afavorits i compta amb gairebé la totalitat de les pistes obertes. De la mateixa manera, Port Ainé també ha sortit molt beneficiada de les precipitacions i ha rebut 40 centímetres. Espot ha pogut passar del 68% del domini obert al 88%, i Port Ainé, del 74% al 96%.

La Molina, a Cerdanya, ha rebut més de 20 centímetres de neu nova a totes les cotes i l'estació compta amb gruixos de fins a 65 centímetres a les cotes altes i compta amb el 50% del domini obert. Aquest cap de setmana està prevista l'obertura de la connexió amb la Masella i estaran en funcionament el Fun Park i l'Slalom Nissan X-Trail.

A Vall de Núria, al Ripollès, també han caigut 20 centímetres de neu nova que permeten oferir entre 50 i 70 centímetres i més del 50% del complex en funcionament. Vallter, també al Ripollès, ha rebut 20 centímetres de neu nova i ofereix el 30% del domini.

Neu assegurada fins a Setmana Santa

FGC Turisme apunta que les previsions assenyalen que la situació meteorològica hivernal es mantindrà durant tota la setmana, i això, sumat al fet que han d'arribar noves nevades, els fan ser optimistes per dir que la neu estarà assegurada per Setmana Santa, que enguany s'escau del 25 de març l'1 d'abril. Per aquest motiu i després d'un hivern marcat per les elevades temperatures i la falta de precipitacions que han limitat l'obertura de pistes en alguns moments, des de FGC s'encara amb molt optimisme la recta final de la temporada.