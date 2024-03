Organyà impulsa un coworking amb 15 places per fixar població

L’ajuntament d’Organyà impulsa un coworking públic que tindrà capacitat per a quinze professionals. El consistori acaba de treure a concurs l’adequació de la planta baixa de l’ajuntament, que havia acollit el consultori mèdic, per habilitar aquest nou equipament. Després de set anys en desús, aquest espai, que té una superfície de més de 90 metres quadrats, estarà a punt aquest mateix estiu.

La instal·lació, segons el consistori, pretén dotar el municipi de les estructures necessàries per “generar activitat” i “afavorir l’arrelament al territori, facilitant que el talent pugui quedar-se al poble”. L’alcalde, Celestí Vilà, va afegir que “existia la necessitat d’un centre que facilités les sinergies entre professionals i que permeti que el talent de què disposem pugui desenvolupar-se sense haver de traslladar-se a nuclis urbans més poblats, on hi ha més infraestructures”. L’equipament tindrà dos accessos: un per la carretera C-14 i un altre per la part posterior des del carrer Major.