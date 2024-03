Vuit escolars de sisè de Primària del col·legi Els Til·lers viatgen a Dublín

El col·legi Els Til·lers d’Artesa de Lleida ha impulsat un projecte de mobilitat perquè els seus alumnes puguin viatjar a l’estranger, conèixer noves cultures i practicar anglès. Es tracta d’Euroexplora, una iniciativa creada pel professorat del centre i finançada pel consistori que ha permès que els vuit estudiants de sisè de Primària viatgin aquesta setmana a Dublín, a Irlanda. “Creiem que visitar un altre país és una experiència molt enriquidora i volíem que estigués a l’abast de tots els alumnes”, assegura el director d’Els Til·lers, Carles Aranda, mentre assenyala que els mateixos nens i nenes han planificat tot el viatge, des de decidir quins monuments i parts de la ciutat volien visitar fins a buscar els bitllets d’avió i també l’allotjament.

L’ajuntament s’ha fet càrrec dels vols i de l’estada, mentre que els alumnes han anat recaptant durant el curs els diners necessaris per a les despeses del viatge, que va començar dilluns i finalitza avui mateix.Aquest projecte està apadrinat per la John Scottus National School de Dublín, per a la qual els vuit escolars han ofert una demostració del ball de bastons i de garrotins i han donat a conèixer la llengua catalana entre els alumnes irlandesos.Durant tota aquesta experiència, els nens i nenes estan acompanyats del seu tutor i de l’especialista en llengua anglesa del centre Els Til·lers. “Estem molt il·lusionats amb aquesta iniciativa i l’ajuntament d’Artesa de Lleida ens ha comunicat que podrem repetir-la l’any que ve”, explica Carles Aranda.