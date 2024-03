Junts suspèn de militància l'alcalde de Puigverd de Lleida després d'haver estat detingut per violència de gènere

Les reaccions a la notícia que ha avançat SEGRE aquest dissabte, sobre la detenció de l'alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona, com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere en l'àmbit de la llar, no s'han fet esperar.

Junts, partit en el que milita Solsona, l'ha suspès de forma cautelar i fins que s'aclareixin els fets ocorreguts. De la mateixa manera, demanen també a Solsona que deixi l'alcaldia de Puigverd de Lleida, i que deixi a la resta de l'equip de govern que s'organitzi per seguir el mandat municipal.

El partit ha aprofitat, en un comunicat, per condemnar els fets i oferir tot el suport a la família i a les persones afectades.

Vinculat a Junts

Josep Solsona (JxCat) es va convertir en alcalde de Puigverd de Lleida l’agost del 2022 després que prosperés una moció de censura presentada per JxCat i el PSC (Alternativa per Puigverd) contra la que era aleshores alcaldessa d’ERC (Tots Fem Puigverd), Sandra Barberà, i va revalidar l’alcaldia en les últimes eleccions municipals. La detenció d’un alcalde per aquest tipus de delictes és un fet insòlit a les comarques lleidatanes.