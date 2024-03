Detingut l'alcalde de Puigverd de Lleida per violència de gènere en l'àmbit familiar

Agents dels Mossos d’Esquadra van arrestar ahir l’alcalde de Puigverd de Lleida, Josep Solsona Batlle, acusat d’un presumpte delicte de violència de gènere en l’àmbit familiar. Segons ha pogut saber SEGRE, la detenció es va produir al migdia i estava previst que el primer edil passés la nit a comissaria.

Les diligències policials continuen obertes per determinar les circumstàncies que han culminat amb l’arrest de l’alcalde i a l’espera de les declaracions que pugui fer davant dels agents i l’autoritat judicial una vegada es decreti el seu trasllat davant del Jutjat de Guàrdia.

Josep Solsona (JxCat) es va convertir en alcalde de Puigverd de Lleida l’agost del 2022 després que prosperés una moció de censura presentada per JxCat i el PSC (Alternativa per Puigverd) contra la que era aleshores alcaldessa d’ERC (Tots Fem Puigverd), Sandra Barberà, i va revalidar l’alcaldia en les últimes eleccions municipals. La detenció d’un alcalde per aquest tipus de delictes és un fet insòlit a les comarques lleidatanes.

D’altra banda, es va produir just quan es commemorava el Dia Internacional de les Dones. El gener passat, Josep Solsona ja va causar polèmica al criticar les associacions de dones (vegeu el desglossament).Segons les dades dels Mossos d’Esquadra, l’any passat es van comptabilitzar 228 denúncies per violència masclista en l’àmbit familiar a les comarques lleidatanes, la qual cosa representa un augment del 9% respecte al 2022, i es van atendre 281 dones víctimes.

Així mateix, les denúncies per violència de gènere en l’àmbit familiar també van pujar fins a les 1.190, un centenar més que el 2022. En total, la Policia catalana va atendre 1.518 lleidatanes víctimes de maltractaments. Així mateix, es van arrestar 74 presumptes maltractadors en l’àmbit familiar (tres menors d’edat) i uns altres 489 (tres menors) per violència masclista en l’àmbit de la parella.