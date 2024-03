Mor un conductor en una sortida de via a la C-1412b a Artesa de Segre

El conductor d'un tot-terreny ha mort aquest dissabte a la tarda per una sortida de via a la carretera C-1412b a Artesa de Segre (Noguera). Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), el vehicle ha caigut per un desnivell d'uns quatre metres i arran de l'accident n'ha mort el conductor, mentre que un acompanyant ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La víctima és un home de 67 anys, J. M. P. G., veí de Barcelona. Els Mossos d’Esquadra han rebut l'avís de l'accident a les 17.46 hores i han activat tres patrulles. També s'han mobilitzat cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).