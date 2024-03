Guimerà estrena un mercat mensual d'art i artesania

Guimerà va estrenar ahir amb èxit el Mercart, un mercat d’art i artesania impulsat per veïns del poble que té dos objectius: d’una banda, donar a conèixer el poble i fomentar el turisme i de l’altra, donar visibilitat a artistes i artesans del territori i de tot Catalunya. David Aguilera (conegut artísticament amb el nom de LoCigronet), un dels coorganitzadors, es va mostrar ahir “molt satisfet” amb la bona resposta d’aquesta primera edició del Mercart, que se celebrarà el segon diumenge de mes entre el març i el novembre a excepció de l’agost, quan la localitat ja acull el seu tradicional Mercat Medieval.

Aguilera va comentar, en aquest sentit, que el Mercart anirà combinant diferents disciplines artístiques, de manera que el d’ahir estava dedicat a l’artesania (també els de maig, juliol i octubre), mentre que l’abril serà per a la il·lustració, el juny per a la pintura, el setembre per a l’escultura i el novembre per a les antiguitats. Aguilera va destacar també que “volem que el Mercart es converteixi en un punt de trobada i socialització dels veïns i dels visitants alhora que donem a conèixer artesans de la zona perquè puguin treballar i en convidem altres de la resta de Catalunya per establir sinergies”. Segons Aguilera, el “Mercart serà un mercat especialitzat en el qual oferirem productes de qualitat”.La primera edició del Mercart de Guimerà es va completar amb un taller de ceràmica que va impartir Alicia Pradell en el qual els participants van crear una tassa de ceràmica en un espai habilitat. A més, va tenir lloc un concert. Des de Mercart també van animar els visitants a conèixer la població i els seus establiments.Mercart és una més de les moltes iniciatives que es duen a terme en aquest petit poble de la Vall del Corb per fomentar el turisme i, sobretot, intentar aconseguir nous habitants per frenar la despoblació.