La 'rave' il·legal a una antiga zona minera de Seròs acaba sense incidents

La rave il·legal que s'ha celebrat aquest cap de setmana en una antiga zona minera de Seròs ja s'ha disgregat sense incidents en les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra van començar a controlar els accessos per evitar que s'hi sumés més gent el dissabte al vespre i en el moment de més afluència s'hi van aplegar unes 300 persones. Diumenge durant el dia hi havia un centenar de vehicles i amb el pas de les hores els participants a la festa van anar marxant. Els Mossos van fer una cinquantena de proves de l'alcoholèmia i drogues i van detectar tres positius no administratius.