Detinguts quatre veïns de Lleida per robar en una estació de tractament d'aigua de Binèfar

La Guàrdia Civil de Binèfar ha detingut quatre persones i n'investiga una altra, tots ells veïns de Lleida, com a suposats autors de dos robatoris en una estació de tractament d'aigua potable d'una empresa d'aquest municipi de la Franja. El gerent de l'empresa va denunciar el 28 de febrer el robatori de diferents tipus de metalls valorats en uns 32.000 euros. Els agents van poder determinar que els detinguts van utilitzar en els dos robatoris el mateix modus operandi. Per accedir, el primer cop van trencar la tanca perimetral i el segon cop el cadenat, utilitzant en ambdós casos un objecte contundent. Finalment, el 7 de març els van detenir per dos delictes de robatori amb força.

Les quatre persones detingudes i l'altra investigada són veïns de Lleida entre 18 i 55 anys que acumulen múltiples antecedents per fets similars. El cas el porta el jutjat de primera instància i instrucció número 1 de Montsó.