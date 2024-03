Adeu de Sabanés a l'alcaldia de Ribera d'Ondara previ a la censura

Francesc Sabanés (PSC) es va acomiadar ahir com a alcalde de Ribera d’Ondara, en un ple celebrat la vigília de la moció de censura que es votarà avui per destituir-lo. Va afirmar que es dedicarà “fins al final del mandat als treballs d’oposició, a fiscalitzar el que es faci”. Va corroborar que, després de 16 anys al capdavant del consistori, no optarà a la reelecció el 2027, ja que es presentarà a les eleccions a Sant Guim de Freixenet (vegeu SEGRE d’ahir). Va defensar que deixa un ajuntament “sense factures pendents” i ingressos previstos per valor de 700.000 euros. El ple va ser estrictament informatiu, però tot i així va ser tens. Els grups a l’oposició, Acord per Ribera d’Ondara i Aliança Catalana, que promouen la censura contra el govern socialista en minoria, van votar en contra de les actes de plens anteriors. La moció de censura haurà de nomenar alcaldessa Elisabet Jové (Acord), si bé iniciarà ben aviat un permís de maternitat en què l’alcalde accidental serà Albert Puig (Aliança Catalana).