El Segarra-Garrigues obre la campanya de reg sense acord amb l'Urgell en repartiment d'aigua

La junta d’explotació del riu Segre va acabar ahir sense acord entre el Canal d’Urgell i el Segarra-Garrigues sobre el repartiment d’aigua del pantà de Rialb per a la pròxima campanya de regs. El Segarra-Garrigues la inicia dilluns i, segons el seu president, Josep Maria Jové, “el sistema de reg tecnificat que utilitzem requereix saber per endavant quin volum d’aigua tindrem per planificar tot l’any”.

El contrari, van assenyalar fonts properes, podria afectar la producció si es limita en excés el reg. Tanmateix, les postures entre les dos comunitats de regants estan lluny de coincidir i si no arriben a un acord serà la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre la que hagi de prendre una decisió. El president del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, va afirmar que “avui [per ahir] no correspon prendre aquesta decisió”. Va recordar que les reserves dels embassaments (Oliana i Rialb emmagatzemen actualment 172 hectòmetres i estan al 35% de la seua capacitat) permetrien ara comptar amb només dos torns de reg per a tots els cultius de la zona regable. I va afegir que “fins i tot tenint aigua per al cereal, tal com ho hem organitzat aquest any, alguns agricultors sacrificaran el cereal” per assegurar la fruita. L’any passat els cerealistes de l’Urgell i el Segarra-Garrigues van haver de renunciar al reg en favor de la supervivència dels fruiters a causa de la sequera. En una campanya normal, amb reserves suficients d’aigua, l’Urgell consumeix més de 400 hectòmetres cúbics per a les 70.000 hectàrees regables.El Segarra-Garrigues n’ha utilitzat habitualment uns 25 (només comptant la zona alta, ja que la baixa, al Segrià, es proveeix del riu), si bé l’any passat es van reduir a uns dotze o catorze hectòmetres cúbics per la sequera. Tanmateix, el Segarra-Garrigues s’oposa a dissenyar la distribució de l’aigua a partir dels consums històrics d’ambdós regadius perquè considera que l’Urgell podria optimitzar la gestió del recurs.Fonts de la CHE van indicar després de les reunions d’ahir que l’organisme de conca ha situat les dos comunitats a assolir un acord en les properes setmanes, abans de les comissions de desembassament a finals d’abril. El Segarra-Garrigues regarà aquest any 12.900 hectàrees de cultius, dels quals el 51% són arbres no fruiters; un 32%, cereal d’hivern i un 7,5% són vinyes. La resta són fruiters (3%) i cultius hortícoles i panís.

Barasona dona aigua també al canal de Pinyana

Les bones reserves de la zona alta del canal d’Aragó i Catalunya, amb Barasona al 97% i Sant Salvador al 99%, han permès no només que la comunitat de regants avanci la campanya de regs per omplir embassaments sinó també que proveeixi el canal de Pinyana en les obertures d’hivern per a subministraments i granges. El president de Pinyana, Ramon Piqué, va dir que aporten 1,5 metres cúbics d’aigua cada un i que l’Aragó i Catalunya ho fa des del barranc de Foix. Ambdós van assistir a la junta d’explotació de l’Éssera i la Noguera Ribagorçana celebrada ahir a Lleida, en la qual es van analitzar les reserves actuals dels embassaments.Segons la CHE, els pantans de la Noguera Ribagorçana (Canelles, Santa Anna i Escales) estan en prealerta per escassetat d’aigua, si bé la seua situació és millor que l’any passat per aquestes dates i confien en noves pluges per millorar-la. També a Rialb i Oliana (Segre) la situació és millor que el 2023 i s’ha superat la situació d’emergència per passar a la d’alerta. Les nevades dels últims dies, a més, han disparat les reserves en capçalera de cara al desglaç.