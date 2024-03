Talls de llum diaris en nou municipis per nius de cigonyes en una línia

Nou municipis de les Garrigues i el Pla d’Urgell pateixen des de fa dos setmanes diversos talls de llum diaris. Solen ser breus, alguns de tot just un minut, però provoquen queixes d’alcaldes i veïns perquè apaguen ordinadors, dificulten la connexió a internet al reiniciar els rúters i han començat a ocasionar danys en electrodomèstics. Aquesta situació afecta les Borges Blanques, Arbeca, Puiggròs, els Omellons, la Floresta, l’Espluga Calba, Fulleda, Miralcamp i Torregrossa, segons fonts municipals. Tots aquestes localitats se subministren a través d’una mateixa línia elèctrica i, segons Endesa, aquestes incidències les provoquen nius de cigonyes en torres de què pengen els cables.

Fonts d’Endesa van explicar que les pluges de fa dos setmanes han fet que les branques dels nius “es converteixin en material conductiu, fins i tot sense tocar els cables, a causa de l’efecte d’arc elèctric”. Això fa que el proveïment es desconnecti automàticament per seguretat. Segons la companyia, les cigonyes també ocasionen talls de llum al defecar sobre els aïllants de les torres, deixant caure branques sobre els cables o fent tremolar les estructures a l’enlairar-se o a l’aterrar-hi.Les cigonyes són una espècie protegida i Endesa va corroborar que no pot retirar els seus nius mentre estiguin en el seu període de reproducció. Allà on registra talls, porta a terme accions com reforçar l’aïllament elèctric. A més llarg termini, preveu instal·lar elements a les torres que impedeixin que les aus hi construeixin nius.Els ajuntaments afectats han formulat queixes a la companyia. Alguns tenen intenció de plantejar-les al consell d’alcaldies, mentre que d’altres plantegen la redacció d’un manifest conjunt de protesta. Uns i d’altres exigeixen a la companyia que restableixi la normalitat del subministrament elèctric immediatament. “Els correspon a ells donar solucions”, afirmen des d’ajuntaments com els de Fulleda i l’Espluga Calba. Des d’alguns consistoris van explicar que Endesa els ha comunicat que estudia la possibilitat de donar subministrament als pobles afectats a través de la línia que parteix del barri de Magraners de Lleida, una cosa que la companyia no va confirmar.