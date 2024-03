Adjudicada la sala aconfessional per acomiadar els difunts

L’ajuntament de Juneda ha adjudicat la sala aconfessional per acomiadar els difunts, que s’instal·larà en una zona pròxima al cementiri municipal. Segons l’alcalde, Antoni Villas, ha d’estar acabada a finals d’aquest any o primers del vinent. El consistori va aprovar aquest projecte per atendre la creixent demanda de cerimònies civils. Aquest espai podrà acollir tant funerals laics com els de qualsevol confessió religiosa, va remarcar.