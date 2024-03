Dinou pobles s'uneixen per incentivar l'ecoturisme en els espais naturals

Dinou municipis de les comarques del pla de Lleida s’uniran per promocionar els espais naturals, conservar-los i treballar per al desenvolupament de l’ecoturisme en aquests paratges. Ho faran amb una associació de la qual també formarà part Leader de Ponent i que està previst que es constitueixi el 18 d’abril. Teresa Fuentes, gerent de l’Associació Leader de Ponent, va explicar que inicialment formaran part de la nova entitat els 19 municipis de la Serra de Bellmunt-Almenara, Anglesola-Vilagrassa, Secans de Belianes-Preixana, l’Aiguabarreig Segre-Cinca i la Vall de Vinaixa. Aquestes localitats ja havien firmat convenis per actuar en els espais naturals i donar-los a conèixer.

La previsió és que posteriorment se sumin a aquest organisme les poblacions que formen part dels altres quinze paratges inclosos al projecte Espais Naturals de Ponent, els sis consells comarcals del pla, el grup d’acció local Noguera-Segrià Nord i el Leader Catalunya Central. També volen incorporar empreses i entitats del sector turístic.

La nova associació es constitueix per donar continuïtat al projecte Espais Naturals de Ponent, que es va implementar el 2016. En un acte celebrat ahir al monestir d’Avinganya de Seròs, van donar a conèixer que, en aquests últims vuit anys, s’han organitzat 193 activitats en què han participat gairebé 12.400 persones. A més, 40 escoles i 3.000 alumnes han format part de les propostes educatives que s’han programat. Per a aquest any s’han preparat ara per ara una vintena d’activitats fins a l’octubre, amb propostes com per exemple sortides per contemplar papallones o visites guiades a l’Enciclopèdia Mural d’Ivars d’Urgell.