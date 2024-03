Queixes a Mollerussa per les restes de la poda a l'avinguda de la Pau - CERCLE

Comerciants i veïns de l’avinguda de la Pau han expressat les seues queixes per les restes de branques i fulles que van quedar en aquesta via després de la poda efectuada pel servei de jardineria dimarts passat. Els afectats van assegurar que el normal hauria estat recollir els rebutjos el mateix dia i no deixar-los a la calçada i voreres més de 24 hores i en vigílies de Sant Josep, en les quals ja augmenta el trànsit pel muntatge dels estands.