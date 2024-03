Rutes dedicades a la pedra seca per divulgar aquest patrimoni

Els Omellons celebra aquest diumenge la X Marxa de les Cabanes de Volta, una ruta no competitiva amb dos recorreguts de 14 i 21 quilòmetres per disfrutar del territori i l’esport. Sortirà de la població en direcció a l’ermita de Sant Bonifaci, del segle XIV, i durant el trajecte es podran contemplar algunes construccions de pedra seca, declarades el novembre del 2018 Patrimoni Immaterial de la Humanitat. No s’hi poden inscriure més de 700 persones. Segons l’historiador local Josep Preixens, en aquesta població n’hi ha 32 i van ser de les primeres a ser comptabilitzades.

A les Garrigues hi ha unes 1.200 cabanes de volta encara que les construccions de pedra seca són més del doble si se sumen balmes, aljubs, marges, pous, forns i basses construïdes amb aquesta tècnica tradicional. Preixens va indicar que les de Juncosa i Torrebesses són les úniques comptabilitzades per l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya (IPEC). A Juncosa n’hi ha gairebé un centenar, a les quals cal sumar unes 120 balmes, mentre que a Torrebesses, a la zona del Segrià Sec, n’hi ha més de 60 encara que hi ha centenars de construccions en pedra seca també. En concret, tenen 58 aljubs i fins a 500 quilòmetres de marges construïts amb aquesta tècnica, segons un estudi de la Universitat de Lleida. Tots aquests elements es van construir sense cap mena d’argamassa i cap pedra és igual que una altra. Això converteix les construccions de pedra seca en un atractius turístic de Lleida i comarques i municipis han unit esforços per promocionar aquest patrimoni i oferir rutes a fi de donar-lo a conèixer. A banda de ser un reclam turístic, alguns municipis treballen perquè les construccions de pedra seca puguin ser allotjaments turístics singulars, una opció a què la direcció de Turisme de la Generalitat va obrir la porta encara que topa amb la normativa urbanística que ha deixat en impàs aquesta possibilitat.