“El Pirineu necessita uns 200 habitatges nous cada any”

L'alcalde, Joan Barrera, amb el director de l'APCE, Marc Torrent.

L’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) afirma que és necessària la construcció d’uns 200 habitatges a l’any per revertir la creixent dificultat de trobar-ne a preu assequible al Pirineu. Durant un acte a la Seu, el director de l’entitat, Marc Torrent, va explicar que se’n van construir 346 l’any passat entre les comarques de muntanya i Aran, si bé molts es van destinar a segones residències i allotjaments turístics. Torrent va defensar augmentar la xifra d’obra nova de primera residència per satisfer les necessitats d’habitatge, incloent-hi pisos socials. Va puntualitzar que la col·laboració publicoprivada ha de permetre que el sòl reservat per a habitatges protegits es pugui edificar “com més aviat millor”.

Segons dades de l’APCE, a l’Alt Urgell es van començar a construir dotze nous habitatges l’any 2023, cinc dels quals a la Seu. En el conjunt del Pirineu, destaquen Vielha e Mijaran, amb 18 habitatges iniciats l’any passat, i Puigcerdà, amb 15. Pel que fa a la compravenda, va destacar que a Lleida es van realitzar 1.089 compres d’habitatge nou el 2023, una xifra que representa un increment del 8,1% respecte a l’any anterior.L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, va assegurar que el compromís del govern municipal (Compromís X La Seu) és treballar per construir un centenar d’habitatges de protecció oficial en aquest mandat, “malgrat que el moment no és favorable a causa dels tipus alts d’interès i la inflació”. Per la seua part, la CUP va lamentar “el paper negatiu” de l’ajuntament a l’acollir una jornada “dedicada a especulació amb l’habitatge”.

D’altra banda, la síndica d’Aran, Maria Vergés, ha enviat una carta a la ministra d’habitatge, Isabel Rodríguez, en la qual demana d’incloure municipis turístics com els de la Val d’Aran a la llista dels que tenen un mercat immobiliari tensionat. Aquest seria un primer pas per regular el preu dels lloguers i posar límit als pisos turístics.