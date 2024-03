Salut contracta taxis per traslladar mostres per a anàlisis mèdiques de 17 pobles als CAP

El departament de Salut contracta taxistes per traslladar mostres per a anàlisis mèdiques des dels consultoris mèdics de 17 pobles fins als CAP de referència de cada localitat. És una mesura temporal fins que es faci efectiva l’adjudicació d’aquest servei, que s’ha fet a través del Centre Corporatiu de l’ICS per a tot Catalunya, amb l’objectiu que no hagin de ser els ajuntaments els que assumeixin aquest servei.

Fonts de Salut van apuntar que des d’Atenció Primària de Lleida s’han fet les observacions necessàries perquè aquest concurs, pendent de formalitzar-se el contracte, contempli les peculiaritats de les comarques lleidatanes, amb més de 120 consultoris mèdics locals on es fan extraccions de mostres cada setmana. No obstant, mentre no es tanqui el concurs, i tal com es va comprometre l’ICS amb els alcaldes dels pobles de les Garrigues Altes i Segrià, s’ha buscat una solució temporal per al transport de les mostres de les analítiques que funciona des de fa dos setmanes.

Des d’inici d’any aquests 17 pobles van assumir el trasllat de les mostres amb personal municipal

Aquest servei es basa en la contractació de taxis perquè facin el trasllat, garantint sempre les mesures de conservació i refrigeració necessàries. S’aplica als municipis del l’Àrea Bàsica de Salut de la Granadella, de la qual formen part els pobles de Granyena de les Garrigues, Llardecans, Juncosa, Bovera, el Soleràs, els Torms i Bellaguarda, i de l’àrea de Lleida Rural Sud, que atén veïns d’Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, Montoliu, Aspa, Albatàrrec, Sudanell, Alfés, Alcanó, Sunyer, Sarroca i Torrebesses.Aquests pobles van assumir a començaments d’any el transport de les mostres fins als CAP, que durant anys feia una empresa que hi va renunciar, i fa anys que altres pobles del pla de Lleida ho fan. L’Institut Català de la Salut té un conveni mitjançant el qual els pobles cedeixen un local per al consultori i es fan càrrec de les despeses i del manteniment, i la majoria inclouen aquest trasllat.

Un alcalde i taxista qüestiona que aquest mètode sigui legal

L’alcalde de Bovera, Òscar Acero, taxista de professió, qüestiona aquesta mesura al considerar-la “il·legal”. Afirma que un taxi no pot anar a fer un servei a un altre poble sense la llicència del departament de Territori i la municipal per part de l’ajuntament. “El departament ha de respectar aquesta regulació i no permetre aquesta barbaritat. Han d’adjudicar aviat el servei perquè altrament podríem tenir problemes”, va dir. Alguns ajuntaments van denunciar a començaments d’any que se’ls responsabilitzés d’un servei de Salut, que en la majoria dels casos fan membres de les brigades o agutzils.