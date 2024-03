Rebrà una ajuda de 438.000 euros per millorar el complex esportiu del Pinell

L’ajuntament de Tremp millorarà pròximament el complex esportiu del Pinell gràcies a una ajuda del fons Next Generation de la Unió Europea concedida pel ministeri de Cultura i Esport. Es tracta del conjunt d’instal·lacions esportives més important de la ciutat, i va ser concebut com una zona de lleure per a tots els veïns del municipi. Concretament, la proposta per adequar les instal·lacions del camp de futbol Pedrasanta, la piscina municipal i el seu entorn, el parc del Pinell, rebrà un total de 438.520 euros. S’ha d’assenyalar que l’ajuntament va pressupostar el projecte en 600.000 euros, de manera que treballa actualment a ajustar la proposta inicial a l’import de l’ajuda atorgada.

Algunes de les actuacions que contempla el projecte són la millora de l’enllumenat del camp de futbol, la implantació d’un nou sistema de reg eficient, l’adequació i la renovació dels vestidors del camp de futbol i de la piscina municipal, la millora dels accessos i aparcaments a la zona esportiva del Pinell i, finalment, una línia d’actuacions en els diferents equipaments de l’espai amb les quals millorar la seua eficiència energètica.La previsió de l’ajuntament és finalitzar aquesta actuació abans que acabi l’any 2025.