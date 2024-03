Desarticulat un punt de venda de droga a la Seu d'Urgell amb dos detinguts

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat divendres un home i una dona, de 43 i 42 anys, respectivament, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública en ser descobert un punt de venda de droga a la Seu d'Urgell. A més, a l'home també se l'acusa d'un delicte de defraudació de fluid elèctric i un delicte de trencament de condemna.

Segons ha explicat la policia, les detencions són resultat d’una investigació iniciada mesos enrere després que els mossos tinguessin informacions de l’existència d’un domicili a la Seu d’Urgell on es traficava amb droga, bàsicament cocaïna.

La investigació va identificar l’adreça en un edifici del carrer Capdevila. Els agents van comprovar que en aquest pis també es permetia el consum de la substància que adquirien. El passat divendres es va realitzar una entrada al domicili investigat i es va detenir un home i una dona com a responsables de la distribució de les substàncies estupefaents.

Durant l’escorcoll es va intervenir diverses dosis de cocaïna preparada per a la venda, substància de tall, així com diferents estris utilitzats per a l’elaboració i el consum in situ de crack. També es van localitzar armes, com ara una katana i munició d’una arma de foc. Els agents van comprovar que a l’interior del pis també s’elaborava crack, una substància derivada de cocaïna i molt més nociva.

Amb aquestes detencions s’ha desarticulat un punt molt actiu de venda de drogues, on també es permetia i s’afavoria el consum de substàncies estupefaents, segons els mossos. A més, al detingut també se l’acusa d’un delicte de defraudació de fluid elèctric atès que tenia la instal·lació elèctrica manipulada i un delicte de trencament de condemna, ja que tenia en vigor una ordre de no apropament a la detinguda. Els detinguts, un d’ells amb antecedents, van passar aquest diumenge a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.