La nova declaració d'emergència cinegètica per la sobrepoblació de conills a Ponent serà vigent fins a l'abril de 2025

El departament d'Acció Climàtica ha implementat una nova Declaració d'Emergència Cinegètica (DEC) contra la sobrepoblació de conills al conjunt de les comarques de l'Urgell, el Pla d'Urgell, el Segrià, la Segarra, la Noguera i les Garrigues. Inclou fins a 289 àrees de caça en un total de 5.194 km² i serà vigent fins al 30 d'abril 2025, fet que permet incloure les actuacions excepcionals per danys fora del període hàbil d'aquest animal, agilitzant així els procediments administratius. També s'incorporen noves mesures com el control poblacional amb visors nocturns. Així ho ha anunciat aquest dilluns la directora dels Serveis Territorials del departament a Lleida, Dolors Vila.

Vila ha valorat la feina feta fins ara pel Departament juntament amb les Àrees Privades de Caça (APC) i els caçadors, amb el suport del Cos d'Agents Rurals, així com les mesures aplicades en el marc de la Taula del Conill per tal de minimitzar els danys a l'agricultura i ha afegit que "tot i que no s'ha arribat a la densitat òptima, han permès frenar el creixement de conills i, per tant, els danys. Per això podem dir que les mesures aplicades han funcionat. Però la pagesia continua patint danys, i per això no aturem sinó que ampliem les mesures de control per a aquest 2024, alhora que el seu abast geogràfic i temporal".

Així mateix, per fer més eficient l'aplicació de les mesures preses dins la DEC, s'estableix també la seva execució dins del període comprés des de l'1 de setembre de 2024 fins al 31 de desembre de 2024 per tal d'intensificar les captures sobre la població de conill adulta i sobre els individus reproductors, en el moment en què la densitat de la població és més baixa, essent així la seva captura més efectiva.

La nova declaració inclou fins a 289 àrees de caça en un total de 5.194 km2; i serà vigent fins el 30 d’abril 2025, fet que permet incloure les actuacions excepcionals per danys fora del període hàbil del conill, agilitzant els procediments administratius. No obstant això, l'objectiu de captures s'estableix sobre 94 APC, amb una superfície de 2.140 km2, nucli on es registra danys; i el sumatori de conills a capturar en aquesta zona se situa en 311.743.

D'acord amb els resultats dels censos de tardor i d'hivern del Programa de Seguiment de Mamífers del Departament, anualment s'avaluarà les densitats de població de conill per tal de determinar la conveniència de modificar l'àmbit d'actuació i la idoneïtat de tornar a declarar l'emergència cinegètica.

A més, com en l'anterior DEC, s'autoritza, excepcionalment, els titulars de les APC incloses per tal d'assolir el nombre de captures mínimes a realitzar durant la declaració, i s'estableix que en cas de no assolir els objectius el Departament podrà acordar l'execució subsidiària de mesures excepcionals de gestió cinegètica sobre una àrea de caça quan el titular cinegètic no presenti cap comunicació prèvia d'actuació cinegètica, quan no s'assoleixi els objectius de captura establerts, o quan s'apercebi danys a l'agricultura i aquests no hagin estat atesos. També es contempla, si s'escau, la tramitació d'urgència del procediment administratiu per a reduir determinats terminis establerts.

Seguiment i accions acordades a la Taula de Cogestió

Per part de l'Administració, a més de les taules de cogestió del conill fent seguiment amb el sector del pla d'acció, avaluant-lo, i consensuant actuacions, a les àrees de caça on es declara l'emergència cinegètica s'autoritza als titulars cinegètics la caça excepcional del conill de bosc fins a data 30 d'abril 2025. Es permet caçar tot l'any i cada dia de la setmana sense autorització expressa, excepte en Zones d'Especial Protecció de les Aus (ZEPA), on cal autorització, o quan per risc d'incendis forestals s'activi el nivell de perill extrem o del Pla Alfa 3 no es podrà caçar en els municipis afectats. La destinació dels exemplars capturats pot ser per consum propi, o bé per comercialitzar en establiments autoritzats.

Les noves metodologies de control de població se centren en equips propis i especialitzats sobre el terreny que treballen en diferents accions com ara les captures nocturnes o la col·locació de més paranys, donant resposta a comunicacions de danys; el xipatge gratuït de les fures propietat dels caçadors, el preu del qual assumeix el Departament, entre altres accions.

En aquest sentit, Vila ha remarcat que "cal mantenir l'esforç que es va fent també amb accions de més llarg recorregut, continuar fomentant els mètodes efectius com ara la caça amb ús de fures, les actuacions d'autoprotecció dels cultius, a més d'altres de noves com el control de conills amb la modalitat d'aguait nocturn amb punts fixes i visor nocturn, i continuar centrant-se en la disminució dels danys".

Balanç positiu de l'anterior DEC

Les mesures implementades pel Departament durant la vigència de l'anterior DEC van permetre fer un balanç positiu dels objectius associats, que apuntava que el 74% de les APC incloses dins la Declaració, equivalent a 67 àrees de caça, havien assolit el compliment dels objectius fixats de captures de conill, havent fet un total de 376.373 en aquest conjunt. El 26% restant (24) no havia arribat al 100% de compliment. En aquest cas, però la taxa mitjana d'assoliment d'aquestes va ser del 57%, amb un total de 61.212 captures.