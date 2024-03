Un pare i el seu fill, ferits en un foc a casa a Corbins

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un incendi als baixos d’una casa de dos plantes a Corbins va deixar ahir a primera hora del matí dos ferits menys greus per inhalació de fum, que van ser traslladats a l’hospital Arnau de Vilanova i van rebre l’alta al migdia. Van ser un home d’uns 40 anys i el seu pare, que van intentar apagar el foc mentre esperaven els Bombers, segons va informar l’alcalde del municipi, Jordi Verdú. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va comprovar que les altres tres persones que hi havia a l’habitatge, la mare i esposa dels ferits i dos nets menors de 13 anys, van sortir il·leses. Els cinc membres de la família van poder ser reallotjats a casa d’una altra familiar, a Corbins.

Els Bombers de la Generalitat van ser avisats del foc a les 7.06 hores, van desplegar set dotacions i el van donar per controlat a les 8.09 hores. L’incendi es va originar en una caldera de llenya situada en la planta baixa, i els Bombers van ventilar la casa després d’extingir-lo i van comprovar amb una càmera tèrmica que no quedessin punts calents. La policia local va precintar l’habitatge, situat al carrer Castell, i un enginyer municipal en va valorar els danys. Verdú va indicar que avui s’apuntalarà la zona més afectada i que la família va poder accedir a la casa ahir per agafar roba i pertinences, ja que la zona més crítica dona una terrassa i no afecta l’habitatge.