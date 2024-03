Mor un camioner del Talladell en un accident laboral a Osca

Un veí del Talladell (nucli de Tàrrega) de 46 anys va morir la setmana passada al patir un accident laboral amb el seu camió a la província d’Osca. Els fets van ocórrer a la carretera A-132, la que transcorre pel port de Santa Bárbara, a l’entorn del municipi de Bailo. El sinistre es va produir quan el camió es trobava aparcat fora de la via. Pel que sembla, l’home va ser aixafat pel bolquet. La víctima mortal és I.G., nascut a Romania, casat i que tenia quatre fills i una filla, tots menors d’edat.

El cos sense vida de l’home va ser trobat dimarts passat al voltant de les 13.30 hores, després que des de dilluns a la tarda la seua família en denunciés la desaparició. El conductor mort treballava a l’empresa Transportes Abycer, on transportava ferralla des d’Osca fins a Navarra, i l’estaven buscant des de dilluns a la tarda quan se li va perdre la pista. La Guàrdia Civil es va fer càrrec de la investigació del sinistre. Per la seua part, Inspecció de Treball va entregar les diligències al jutjat de Jaca per aclarir l’accident.El tanatori de Tàrrega va acollir el cap de setmana el vetllatori per aquest veí del Talladell. Per la seua banda, l’institut Alfons Costafreda i l’Escola de Futbol de Tàrrega van emetre sengles comunicats de condolences ja que alguns dels fills del difunt estudien al centre o juguen al club de la capital de l’Urgell.

Balanç

Un total de vint lleidatans van perdre la vida durant l’any passat a causa d’accidents laborals, segons les dades de l’Observatori del Treball de la Generalitat. Aquesta xifra suposa un augment del 42,8 per cent respecte a les recopilades durant l’exercici anterior, quan en van ser catorze. Lleida és la província catalana on més es van incrementar els sinistres mortals. Del total de morts, setze ho van fer en el transcurs de la jornada i uns altres quatre in itinere, és a dir, mentre es dirigien o tornaven a les seues cases després d’entrar o sortir de la feina.