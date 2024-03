La pagesia de Ponent adverteix al Govern que tornaran als carrers si "l'excusa" de les eleccions frena les negociacions

detail.info.publicated acn

Representants de Revolta Pagesa, AFRUCAT, ASAJA-Lleida, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Manifest del Gran Urgell, Pagesos o Conills i Unió de Pagesos a Ponent han fet aquest dimarts una roda de premsa unitària en què han advertit el Govern que tornaran als carrers si la convocatòria d'eleccions frena les negociacions. "Si les mesures acordades i les negociacions no avancen a bon ritme o l'excusa de les eleccions no permet avançar, sortirem un altre cop als carrers", ha afirmat Ramon Gomà, portaveu de Revolta Pagesa. Les associacions, plataformes i sindicats del sector agrícola també han presentat un manifest conjunt a Mollerussa, en el marc de la fira de Sant Josep, per denunciar la situació del sector.

"Les mesures que es van acordar, que continuïn endavant. Si no ho fan, i si les negociacions no avancen a bon ritme, continuaran havent-hi mobilitzacions, que són l'eina per forçar la negociació. Si s'avança no n'hi hauran, però si l'excusa de les eleccions no permet avançar, sortirem un altre cop als carrers", ha advertit Gomà a l'administració catalana. Tanmateix, el portaveu de Revolta Pagesa no ha concretat cap calendari per portar a terme noves protestes i ha dit que això s'adaptarà en funció de com avancin les negociacions del sector amb el Govern. "Si cal, sortirem per aconseguir objectius concrets", ha afegit.

Respecte a les negociacions en marxa, Gomà ha fet referència a la concreció dels ajuts per la sequera, els quals considera que són "insuficients, arriben tard perquè ja haurien d'estar pagades i no resolen els problemes, però donen una mica d'oxigen a les explotacions". A més, ha parlat de la reducció del consum d'aigua tant en ramaderia com agricultura en el marc de la sequera, fet que s'abordarà en la pròxima taula que tindrà lloc aquesta setmana, així com d'altres taules d'àmbits específics com la ZEPA o el control de la fauna cinegètica. "Aquestes taules han d'avançar tot i les eleccions perquè el treball fet no es perdi", ha dit Gomà.

Manifest conjunt del sector agrícola

Els representants d'Unió de Pagesos, Manifest del Gran Urgell, Asaja-Lleida, Afrucat, FCAC i Pagesos o Conills han presentat un manifest conjunt per denunciar la situació "crítica" en què es troba el sector agrícola català. El mateix Gomà ha estat l'encarregat de llegir l'escrit unitari en què la pagesia vol mostrar el seu "malestar" amb les polítiques que han portat el sector agrari "a la ruïna" i han "perjudicat la població amb aliments no segurs, que generen una competència deslleial".

En aquest sentit, el manifest anima la ciutadania a participar de la revolta pagesa. "Aquesta no és només una lluita de la pagesia, sinó també de la societat. Volem uns preus justos pels nostres productes, tant pel productor com pel comprador. Volem viure dignament de la nostra professió, sense polítiques que ens desprestigien i ens menystenen", com l'excés de tràmits burocràtics es denuncia al manifest. En paral·lel, s'exigeix també una millora en la gestió de la fauna cinegètica, el disseny d'una política hidrològica que no perjudiqui l'agricultura o la modificació de la Llei de la cadena alimentària.

"Treballarem per mantenir la unitat del sector i ens mobilitzarem amb més força i uniat que mai. Instem també a la població a aconseguir els objectius i unir-se a la Revolta Pagesa", clou el manifest.