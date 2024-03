Sant Esteve de Llitera estrena un centre d'equinoteràpia

El Centre Eqüestre de Sant Esteve de Llitera (Ecusel) oferirà els serveis d’equinoteràpia a les seues noves instal·lacions, presentades diumenge. Unes 80 persones van poder veure les instal·lacions, que eren de pupil·latge equí i d’inseminació d’eugues, però que ara amplien els seus serveis.

La prestació del servei d’equinoteràpia inclourà no només la comarca de la Llitera sinó també les més pròximes, com per exemple la Cinca Mitjà. “A més, diumenge passat vam aprofitar per inaugurar la pista de doma per a la qual s’han necessitat 46 tones de closca d’ou per al terra, una cosa que va sorprendre els assistents”, va assenyalar Rafael Biel, promotor d’Ecusel.De fet, el centre disposa d’una rampa d’ensellament per a persones amb problemes de mobilitat, un lavabo adaptat i cavalls adaptats per desenvolupar diferents teràpies.“A més, aprofitant que Ecusel és un nucli zoològic, estem capacitats per fer classes d’iniciació al muntament de cavalls amb persones titulades i amb el suport de la Federació Hípica Aragonesa, que ens assessora en el projecte”, va assenyalar Biel.