Ferrocarrils licita obres per adequar el taller del Pla de Vilanoveta per a la futura operació del servei Lleida-Manresa

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha iniciat el procés per adequar el taller del Pla de Vilanoveta de Lleida per a la futura operació del servei Lleida-Cervera-Manresa, que FGC prestarà a partir de 2025. La companyia ha publicat la licitació de diverses obres per un import conjunt de 2,8 milions d'euros (abans d'IVA). Les actuacions han de permetre posar a punt la instal·lació per al manteniment i revisió dels quatre nous trens que tindrà la línia quan Ferrocarrils passi a ser l'operador del servei. Les obres està previst que comencin després de l'estiu i comporten l'electrificació de vies, la instal·lació de nous equipaments i el projecte d'adaptació de la nau, situada a Lleida.

Actualment, Ferrocarrils ja utilitza el taller i la platja de vies del Pla de Vilanoveta, situat al polígon del Segre de Lleida, per al manteniment dels tres trens de la línia Lleida – La Pobla. Ara, les actuacions que s'han licitat preveuen l'electrificació de noves vies de Pla de Vilanoveta i la instal·lació d'un pont grua i d'un torn fossat i un túnel de rentat, entre altres equipaments. A més, ja s'està treballant en la redacció del projecte d'adaptació de la nau.

Concretament, FGC ha licitat aquest dimecres una de les actuacions, el projecte d'electrificació amb catenària de tres vies del taller que actualment estan sense electrificar, les quals és previst que s'utilitzin per al manteniment dels futurs nous trens de Rodalies Lleida. El projecte també preveu la instal·lació de seccionadors motoritzats en les vies on s'actuarà, així com la implementació de millores de seguretat per poder dur a terme els treballs. El conjunt d'aquesta obra ha sortit a licitació per un import de 970.000 euros (abans d'IVA).

D'altra banda, en les properes setmanes es preveu adjudicar l'execució d'un altre projecte, el d'instal·lació de nous equipaments al Pla de Vilanoveta. L'actuació, actualment en procés de licitació, preveu dotar el taller d'un pont grua amb una capacitat d'elevació de 16 tones, per a l'aixecament de diferents elements dels trens; d'un torn fossat per al mecanitzat de rodes dels trens; d'un equip que permeti la substitució dels bogis de sota la caixa de les unitats dels trens i, finalment, d'un túnel de rentat automàtic dels trens, que s'habilitarà a la platja de vies. La dotació i subministrament d'aquestes instal·lacions ha sortit a licitació per un import conjunt d'1,82 MEUR.

En una tercera fase, es preveu també l'adequació de la nau del Pla de Vilanoveta per a encabir les noves instal·lacions i també la remodelació de l'espai d'oficines. Actualment, Ferrocarrils està treballant en la redacció del projecte.

En marxa la construcció dels quatre futurs nous trens de Rodalies Lleida

Les diferents obres d'adequació es duran a terme per posar a punt el taller de cara a la futura operació per part de Ferrocarrils de les línies RL3 (Lleida-Cervera) i RL4 (Lleida-Manresa), prevista per a finals de 2025. El servei es prestarà amb quatre nous trens que ja s'han començat a construir. La construcció va a càrrec de l'empresa Stadler. El contracte inclou el manteniment dels quatre trens per un període de 15 anys.