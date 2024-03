Tàrrega prorrogarà un any la concessió de l'aigua a l'empresa Agbar

El ple de Tàrrega votarà demà una pròrroga d’un any de la concessió del servei d’aigua. El contracte de l’empresa Agbar per al manteniment de la xarxa d’aigua de boca i clavegueram havia de finalitzar al juliol. El consistori planteja prorrogar-lo a l’espera de disposar d’un estudi encarregat a la firma Nova Celona SL que avaluarà si és viable remunicipalitzar aquest servei.

L’aposta de la CUP, al govern, és municipalitzar la gestió de l’aigua, mentre que ERC i PSC, també al govern, es van comprometre a fer un estudi per determinar si és viable. L’últim ple va aprovar requerir a Agbar millores a la xarxa, concretament a les plantes potabilitzadores i els dipòsits de Sant Eloi, per deixar les instal·lacions en perfecte estat a l’acabar el contracte.

El ple preveu una bonificació de l’impost d’obres a l’Associació de Malalts d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca per al centre de dia que atendrà persones amb malalties neurodegeneratives. Les obres van començar la setmana passada en un terreny de 3.300 metres quadrats a la zona del càmping cedit per l’ajuntament de la localitat. S’habilitarà una superfície de 1.126 metres quadrats, dels quals 283 es destinaran a tallers i 532 a patis exteriors. També disposarà de pàrquing per a quaranta vehicles.