El CUAP de Mollerussa obrirà aquesta primavera i evitarà desplaçaments

El Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) de Mollerussa, el segon de Lleida, obrirà aquesta primavera i evitarà que els veïns del Pla i de municipis pròxims hagin de desplaçar-se a l’Arnau de Vilanova per a casos de mitjana i baixa complexitat. Les obres de l’edifici encaren la recta final i queda pendent acabar les instal·lacions, urbanitzar l’entorn, instal·lar mobiliari, maquinària i el material necessari per a la seua estrena. El CUAP és un edifici annex al CAP i el delegat de Salut a Lleida, Raül Llevot, va recordar que aquest últim equipament es remodelarà. Va afegir que amb el nou concurs de transport sanitari urgent “ampliem la dotació del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) amb una unitat de suport vital avançada amb infermeria”.

La directora d’Atenció Primària a Lleida, Pilar Vaqué, va assenyalar que al CUAP es traslladaran professionals del CAP i va apuntar que hi haurà noves contractacions, malgrat que no va explicar quantes. Les obres han costat 3,7 milions i compten amb finançament europeu. L’alcalde, Marc Solsona, va celebrar la posada en marxa d’aquest nou centre sanitari. Els cotxes podran aparcar a la plaça de l’Esport i Solsona va assegurar que s’alliberaran places que ara estan reservades per a empreses que hi ha al costat.