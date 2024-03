Un pedòfil de la Cerdanya accepta dos anys per tocaments a un nen

L’Audiència de Lleida va condemnar ahir in voce a dos anys de presó i a cinc més de llibertat vigilada un veí de 30 anys de Prats i Sansor, a la Cerdanya, que va reconèixer haver abusat d’un nen. Es dona la circumstància que el condemnat ja compleix pena precisament per abusar d’aquest menor i d’un altre quan era adolescent. Va ser un judici per conformitat en la vista oral després que la Fiscalia, l’acusació particular i la defensa arribessin a un acord. El Ministeri Públic sol·licitava inicialment cinc anys de presó.

Els fets van passar entre l’octubre i el desembre de l’any 2011, quan l’acusat acabava de complir divuit anys i era amic del germà de la víctima. Es considera provat que es va aprofitar que el nen dormia en una habitació per tocar-li els genitals. En l’anterior judici va ser jutjat a Menors i llavors va ser condemnat a dos anys i 11 mesos d’internament, que es van convertir en presó perquè quan l’Audiència va decretar la fermesa de la sentència ja era major d’edat.En el judici d’ahir, la pena acordada va ser de només dos anys perquè li van aplicar la circumstància atenuant de dilacions indegudes ja que els fets eren del 2011. D’aquesta forma, l’Audiència el va condemnar a dos anys de presó, a cinc anys de llibertat vigilada i a complir una ordre d’allunyament de cinquanta metres de la víctima durant cinc anys. Tampoc no s’hi podrà comunicar durant aquest mateix període i haurà de pagar una indemnització de 3.000 euros pels danys morals ocasionats.En la primera condemna, es va considerar provat que va fer tocaments a dos nens que van anar a casa seua quan tenia entre 14 i 17 anys.