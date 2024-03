Reclamen arxivar la denúncia per maltractar conills en una protesta

Els sindicats agraris Unió de Pagesos (UP), JARC, Asaja i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) van demanar ahir l’arxivament de la denúncia per presumpte maltractament animal en la manifestació que va tenir lloc a Lleida el 3 de març del 2023 per protestar per la plaga de conills que danya cultius. Representants d’aquestes organitzacions van declarar davant del jutge, mentre que, a les portes dels jutjats, desenes d’agricultors es van concentrar per mostrar-los suport, convocats per la plataforma Pagesos o Conills.

Les declaracions van formar part de la instrucció de la causa oberta arran de denúncies del partit animalista PACMA i l’associació Lex Anima. Participants en la manifestació van llançar conills a l’entrada de la conselleria d’Acció Climàtica a Lleida. Poc després, hi va haver forcejaments a la porta entre manifestants que provaven d’entrar a l’edifici i Mossos que intentaven impedir-ho. Els animalistes van denunciar que algun dels conills va acabar morint durant aquesta picabaralla. La resta van ser capturats i traslladats a la facultat de Veterinària de la UdL. Els sindicats i la FCAC van figurar com a convocants de la manifestació, ja que Pagesos o Conills no estava constituïda com a associació. Tant els que van declarar davant del jutge com la plataforma van dir no haver vist conills morts a la seu de la conselleria i, en qualsevol cas, van rebutjar haver instat els manifestants a maltractar-los o matar-los. El president d’Asaja Lleida, Pere Roqué, va afirmar que “cap agricultor no maltracta animals” i va afegir que les denúncies “no impediran que denunciem els danys dels conills”. El coordinador nacional d’UP, Joan Caball, va qüestionar que es denunciï “entitats jurídiques” com els sindicats agraris i la federació. El president de FCAC, Ramon Sarroca, va recalcar que “no vam veure que matessin conills i no instiguem a matar-los”. Per la seua part, el president de JARC, Joan Carles Massot, va declinar fer comentaris després de la declaració davant del jutge. Els cridats a declarar es van acollir al dret a no respondre preguntes de l’acusació particular. Des de la plataforma, Ramon Boleda va revelar que van portar sis conills vius per alliberar-los al Turó de la Seu Vella i “veure si l’administració actuava”, però van acabar a Acció Climàtica. El col·lectiu va llegir un manifest de rebuig de les incursions animalistes en explotacions per filmar, ocasionar danys o fer pintades.