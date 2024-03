Presó per al pare detingut per endur-se el fill a punta de pistola d'un centre a Lleida

El jutjat d’Instrucció 2 de Lleida va decretar ahir l’ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança per a l’home detingut dimarts acusat d’emportar-se el seu fill de 2 anys d’un centre de menors de Lleida a punta de pistola. En canvi, el jutge va deixar en llibertat provisional amb càrrecs la mare, a qui va imposar una ordre d’allunyament respecte als seus fills. La Fiscalia havia demanat presó per als dos. Els fets van tenir lloc el 28 de gener passat quan, a les 23.30 hores, dos homes es van emportar un menor que estava ingressat al CRAE Llars Infantils Torre Vicens de Lleida. Després d’intimidar amb una arma de foc el vigilant de seguretat, van raptar el nen. Així mateix, el 18 de febrer, un altre fill de la parella s’havia escapat d’un centre d’Arenys de Mar (Maresme). Tot apunta que els pares l’estaven esperant fora per fugir.

Després d’iniciar una investigació, els Mossos d’Esquadra van fer dos entrades dimarts al matí als domicilis. Un a Alcarràs, on van detenir el pare dels menors, i un altre a Maçanet de la Selva (Girona), en el qual va ser arrestada la mare i es van localitzar els dos nens. La parella està acusada d’un delicte de sostracció de menors i a l’home també li imputen un delicte d’amenaces amb arma de foc. El cas es remunta a finals d’octubre passat, quan una parella es va emportar tres fills d’un centre de protecció. Un d’ells, de 15 anys, va ser localitzat setmanes després i va reingressar. Els investigadors sospiten que la família havia fugit a França i que canviaven de localitat per evitar ser interceptats. Posteriorment, el 27 de gener, els Mossos van localitzar la mare i els dos nens al tornar a Lleida i els van poder recuperar, com va avançar aquest diari. Tanmateix, dos dies després es va produir la sostracció a punta de pistola del nen de 2 anys al Torre Vicens.

L’altre fill es va escapar setmanes després. Finalment, després de ser localitzats, dimarts al matí es va portar a terme l’operatiu policial. La investigació continua oberta per detenir el segon implicat en la sostracció. Per una altra banda, els nens van ser entregats a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).