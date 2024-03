Recuperen el nadó que familiars es van endur a punta de pistola d'un centre de Lleida

Els Mossos d’Esquadra van recuperar ahir al matí el nen dos anys tutelat per la Generalitat que el 28 de gener el seu pare es va emportar punta de pistola del CRAE Llars Infantils Torre Vicens de Lleida i un altre germà tutelat i també sostret, com va avançar SEGRE en la seua edició digital. La policia va detenir els pares dels menors en un dispositiu simultani que va arrancar de matinada i es va portar a terme a Alcarràs i Maçanet de la Selva, a Girona, en un cas que ha portat la Unitat d’Investigació (UI) de l’ABP Segrià-les Garrigues-Pla d’Urgell. A Alcarràs van arrestar l’home i la dona a Maçanet, on es trobaven els dos nens. La parella està acusada d’un delicte de sostracció de menors i a l’home també li imputen un delicte d’amenaces amb arma de foc –la pistola no ha estat trobada–. Respecte al germà petit escapat, va fugir el 18 de febrer d’un centre de protecció d’Arenys de Mar (Maresme) i sospiten que els pares l’esperaven a l’exterior per fugir junts.

Es tracta d’un cas complex que es remunta a finals d’octubre passat quan una parella es va emportar tres fills d’un centre de protecció. Un d’ells, de 15 anys, va ser localitzat setmanes després i va reingressar. Els investigadors sospitaven que la família havia fugit a França i que canviaven de localitat per evitar ser interceptada. Posteriorment, el 27 de gener, els Mossos van localitzar la mare i els dos nens al tornar a Lleida i els van poder recuperar, com va avançar aquest diari. Tanmateix, dos dies després es va produir la sostracció a punta de pistola del nen de dos anys al Torre Vicens. El pare va encanonar un vigilant i una educadora. Anava acompanyat d’un altre home. L’altre fill es va escapar setmanes després d’un centre d’Arenys de Mar. Finalment, després de ser localitzats, ahir al matí es va dur a terme l’operatiu policial. La investigació continua oberta per detenir el segon implicat en la sostracció. Així mateix, està previst que els pares passin entre avui i demà a disposició davant del jutjat d’Instrucció 2 de Lleida. Els nens van ser entregats a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).

Els 4 germans que es van emportar de Raimat podrien ser a Romania

Els Mossos continuen tractant de localitzar els quatre germans tutelats de 4 a 11 anys que es van emportar els seus familiars el dia 19 de gener d’un centre de Raimat, com va avançar SEGRE. Sospiten que la mare se’ls podria haver emportat a Romania. Pel que sembla, l’endemà de la sostracció la progenitora tenia una visita programada amb els nens i no s’hi va presentar. Sembla que els nens havien d’anar amb una família d’acollida en uns dies i la família biològica no ho veia bé. És relativament habitual que es produeixin casos com aquests durant les visites pel rebuig dels progenitors que els seus fills estiguin tutelats.D’altra banda, el 2022 es van registrar un total d’onze denúncies per sostracció de menors a la demarcació, segons les últimes dades publicades per la Fiscalia de Lleida.