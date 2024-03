Ferit greu un escalador al patir una caiguda en una paret de Camarasa

Un escalador va resultar ferit de caràcter greu al patir una caiguda ahir al matí en una paret de Camarasa, a la Noguera. L’escalador va ser evacuat en un helicòpter medicalitzat a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona, segons va informar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els serveis d’emergències van ser alertats a les 10.57 hores. L’accident es va produir en una paret de la zona de Montalegre quan, pel que sembla, l’escalador va caure d’uns cinc metres d’altura durant un ràpel, segons van informar els Bombers de la Generalitat, que hi van acudir amb una dotació terrestre. L’escalador es trobava amb un company, que va ser qui va alertar de l’ocorregut. Per la seua part, el SEM va activar una ambulància i l’helicòpter medicalitzat. Després de ser atès in situ, l’home va ser evacuat en helicòpter a l’hospital Vall d’Hebron de Barcelona amb pronòstic greu. Pel que sembla, va patir diverses fractures, una a la mandíbula.

Cal recordar que el passat 28 de febrer un escalador va morir després de colpejar-lo diverses pedres que li van caure a sobre quan es trobava a deu metres d’altura a Àger. La víctima era un veí d’Argentona (Barcelona) de 53 anys. Va ocórrer a la via d’escalada denominada Esperando el parche de Morfina. L’anterior accident mortal d’un escalador a les comarques lleidatanes es va produir el novembre del 2022, quan va morir un veí de Barcelona de 47 anys mentre pujava una paret a Odèn, al Solsonès.D’altra banda, els Bombers i els Pompièrs d’Aran van tancar el 2023 un any de rècord quant als rescats al medi natural a les comarques lleidatanes. Com ja va publicar SEGRE, l’any passat es van fer un total de 577 auxilis, la qual cosa suposa un augment del 41,7% respecte a un any abans. És la xifra més elevada de rescats dels últims anys i fins i tot supera la del 2020, quan es va experimentar un augment de les sortides.