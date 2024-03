Bergés es perfila com a tres d'ERC amb Vilalta de líder

La diputada d’ERC, portaveu del grup parlamentari republicà i secretària general adjunta del partit, Marta Vilalta, és ara per ara l’única candidata que es postula per liderar la llista d’Esquerra per Lleida a les eleccions del 12 de maig. Demà haurà de presentar els avals necessaris i, si no hi ha altres aspirants, tornarà a ocupar el número u de la candidatura, tal com va fer el 2021. La formació va aconseguir aleshores 5 dels 15 escons lleidatans.

Per una altra banda, la delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés, es perfila com a número tres de la llista. La seua candidatura s’haurà d’aprovar en el si del congrés comarcal del partit al Segrià. Si surt elegida diputada, haurà de deixar el seu càrrec actual per poder prendre possessió de l’acta parlamentària.Els republicans preparen una llista cremallera en la qual homes i dones s’alternaran els llocs de la candidatura. Està previst que el segon lloc l’ocupi un home de les comarques del Pirineu, encara per decidir. Haurà de sorgir dels congressos comarcals per presentar candidats, que es prolongaran fins dimecres. La direcció nacional del partit haurà de confeccionar les llistes de tot Catalunya a partir d’aquests noms i hauran d’anunciar-se el 2 d’abril. Jordina Freixanet i Montserrat Fornells, diputades la passada legislatura, han descartat repetir.