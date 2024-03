Un ferit crític en un accident per una sortida de via entre Juneda i Torregrossa

Un home va resultar ferit crític ahir a la nit en un accident de trànsit a la carretera LV-2001, entre Juneda i Torregrossa. L’accident es va produir minuts després de les 20.30 hores, per causes desconegudes i que s’estan investigant, i fins al lloc van acudir diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d’Esquadra i dos ambulàncies del Sistema d’Emergències (SEM), una de convencional i una altra de medicalitzada. Pel que sembla, un vehicle va sortir de la via i va acabar en un camp al costat de la carretera, no descartant-se que hi hagués un segon cotxe implicat. Un home va ser evacuat a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb pronòstic crític, segons va informar el SEM. L’accident es va produir en la segona jornada de l’operació sortida de Setmana Santa. Segons fonts del Servei Català de Trànsit, uns 456.000 vehicles van abandonar Barcelona i la seua àrea metropolitana entre les 15.00 hores de divendres i primera hora de la tarda d’ahir, una xifra similar a la registrada en les dos anteriors finalitats setmana, i no es van registrar incidències destacades fins a aquella hora. Aquesta xifra suposa el 95% dels 480.000 cotxes que Trànsit havia previst que deixarien Barcelona les primeres hores de Setmana Santa.