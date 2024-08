Escorcoll en un bar de Mollerussa a la recerca de drogues i armes blanques

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

Un dispositiu d’agents de Mossos d’Esquadra i de la unitat ARRO van escorcollar aquest dijous a la nit un bar de Mollerussa amb l’objectiu de buscar drogues i armes blanques, segons ha pogut saber aquest diari. Cap a les 21.00 hores, van escorcollar un local de lleure de la plaça Sant Jaume de la capital de l’Alt Urgell, així com les persones que en aquell moment es trobaven a la plaça. Els Mossos d'Esquadra no van fer cap detenció, tot i que sí van aixecar actes per consum de drogues o per portar petites armes blanques. Els agents van acudir amb diversos vehicles i l’actuació policial va despertar una gran expectació entre els veïns.