Els consistoris es mobilitzen en contra del pla del Govern d'Aragó de recuperar l'embassament de Santaliestra

“Estem molt molestos, estem en guerra”, assegura l’alcalde de Santaliestra, Mariano Pueyo, al conèixer les intencions del Govern d’Aragó de recuperar, vint anys després de ser descartat en un històric acord entre el pla i la muntanya, el projecte de l’embassament que havia d’inundar deu quilòmetres del curs de l’Éssera per millorar les dotacions del Canal d’Aragó i Catalunya.

La iniciativa, que forma part de la política d’aigües de la coalició PP-Vox que governa a Aragó des de les últimes eleccions, va ser anunciada divendres a Binèfar pel president de l’executiu autonòmic, Jorge Azcón.“Hem de recuperar les 30 infraestructures hídriques que un dia van ser projectades” i que “van ser descartades” en l’últim Pla Hidrològic de l’Ebre, va dir. I això, a la conca de l’Éssera, suposa desenterrar el projecte que va amenaçar la zona entre el 1993 i el 2005, després dels descarts de les preses de Campo i de Comunet.“Això és un desvergonyiment, han rebentat un acord històric i no sabem per què”, assenyala en aquest sentit Pueyo, que recorda el pacte tancat el 2005 per muntanyencs i regants a la Taula de l’Aigua que va suposar el descart de la presa a canvi d’ampliar la bassa de Sant Salvador, al Canal de Saidí.

“El Govern d’Aragó deia que tenia un pla per al Pirineu, però això és una destrossa”

“Azcón deia que tenia un pla per al Pirineu, però això és una destrossa”, va afegir, abans de recordar que la inestabilitat del terreny fa inviable la construcció de la presa.Tant l’ajuntament de Santaliestra com el de Foradada del Toscar, part dels termes dels quals inundava el projecte descartat, celebraran aquest dimecres sengles plens per mostrar la seua oposició a la recuperació del pantà.Per la seua part, el de Santaliestra va mostrar el seu “més absolut rebuig a aquesta idea”, a la qual “s’oposa fèrriament”, mentre que el de Foradada va exposar-hi la seua “completa oposició”.Ambdós van recordar que el projecte inicial d’aquest pantà “va ser rebutjat tant judicialment com per la Unió Europea” fa dos dècades.