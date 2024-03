Un incendi destrueix una casa a Estaon, a la Vall de Cardós

Un incendi va destrossar ahir a la tarda una casa d’Estaon, nucli de la Vall de Cardós. Els Bombers de la Generalitat van ser alertats a les 14.44 hores i al lloc van acudir set dotacions. El foc va afectar la planta baixa de l’immoble i va destrossar la coberta de pissarra. Els efectius van atacar les flames des de l’exterior i a les 17.42 hores van poder donar-les per extingides. No hi va haver ferits. També van acudir-hi Mossos i SEM.