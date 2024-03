Les pluges i el desglaç dupliquen reserves a la conca del Segre

Els pantans del Segre, Oliana i Rialb, emmagatzemaven ahir gairebé 192 hm³, la qual cosa representa gairebé el doble de les reserves que hi havia l’any passat per aquestes mateixes dates entre els dos embassaments, segons les dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). Les pluges d’aquests últims dies, afegides al desglaç, han incrementat els nivells i, si segueixen així, permetrien un tercer reg al Canal d’Urgell. Dilluns va començar la campanya a mig gas gràcies a precipitacions que van assolir els 42 litres per metre quadrat en punts com Vilanova de Meià, a la Noguera. De fet, ahir va seguir plovent al Pirineu i en alguns punts es van registrar nevades. La neu va obligar circular amb cadenes per la carretera C-28 al port de la Bonaigua al matí, segons Trànsit. La previsió és que avui continuï plovent a les comarques de muntanyes i nevant per sobre dels 1.500 metres.

D’altra banda, l’assemblea de l’Algerri-Balaguer va fer un balanç de l’inici de la campanya, que ha abordat amb prudència a l’espera de la distribució de cabals que farà la CHE al maig. Les pluges també han millorat la situació a la Noguera Ribagorçana, on els embassaments sumen més de 435 hm³. Canelles es troba encara al 22,5 per cent de la seua capacitat.

Més partides de l’Executiu per pal·liar la sequera

La Generalitat va aprovar ahir el decret llei de suplement de crèdit i mesures financeres i de gestió per pal·liar la sequera, dotat amb 145 milions. Aquesta partida està dirigida a proveir les conques internes, en estat d’emergència, amb infraestructures com dessaladores i el transport d’aigua en vaixells. Sis municipis del Solsonès són en aquesta conca: Solsona, Olius, Clariana de Cardener, Navès, Pinós i Riner.