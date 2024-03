Presó per a un anestesista acusat d'una agressió sexual a Vielha

Un home de 45 anys acusat d’un presumpte delicte d’agressió sexual a una dona per submissió química, que va ser detingut a Vielha pels Mossos d’Esquadra, està a la presó per ordre judicial. Segons van informar ahir fonts policials, l’arrest va tenir lloc el passat 11 de març al tenir coneixement que podria haver tingut lloc una agressió sexual arran de la denúncia de la víctima. El detingut és un anestesista i havia treballat a l’Hospital Val d’Aran, encara que les mateixes fonts van assenyalar que els fets haurien tingut lloc fora del centre hospitalari.

En aquest sentit, el Conselh Generau d’Aran va assenyalar ahir, en un comunicat, que el detingut va treballar només durant quatre dies a l’Hospital Val d’Aran “sempre acompanyat per altres facultatius i mai va entrar en contacte amb pacients”. Així mateix, van afirmar que es trobava en període d’acollida i que va ser contractat quatre dies abans dels fets i que comptava amb bones referències mèdiques i amb el certificat de penals en regla. També va assenyalar que se li va rescindir el contracte un dia abans de la presumpta agressió, al no haver superat el període de prova marcat per contracte, per no haver-se presentat a treballar durant dos dies. En el comunicat, el govern d’Aran també va voler mostrar el seu suport a la víctima i “el seu compromís per erradicar tota mena de violència cap a les dones per aconseguir una societat més igualitària”.Les mateixes fonts policials van assenyalar que, després de la seua detenció, l’home va passar a disposició del Jutjat de Vielha i el jutge va decretar el seu ingrés en presó provisional continuada i sense fiança. La investigació continua oberta i es faran més diligències, segons van assenyalar fonts judicials.L’agost passat, els Mossos d’Esquadra van arrestar un suposat osteòpata de 60 anys acusat de presumptes agressions sexuals a set clientes en un centre del barri lleidatà de la Bordeta. L’home va quedar en llibertat amb càrrecs després de comparèixer davant del jutge. Les indagacions policials es van iniciar dos mesos abans, quan una víctima va denunciar el detingut. La policia catalana havia registrat nou denúncies que correspondrien a set víctimes.