Ratifiquen els 22 anys de presó per l'assassinat d'un veí d'Arbeca

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la condemna imposada de 22 anys de presó a l’acusat d’assassinar el seu company de pis, un veí d’Arbeca de 51 anys, en un habitatge de l’avinguda de les Garrigues, al barri de Cappont de Lleida el mes de setembre del 2020. L’acusat va ser jutjat per un tribunal popular l’octubre de l’any passat a l’Audiència de Lleida. El tribunal rebutja el recurs presentat per la defensa del processat, que demanava l’absolució o rebaixar el delicte a homicidi a l’assenyalar que no hi va haver acarnissament, i ratifica la sentència. Considera que la pena està “motivada” per la “brutalitat de l’agressió” a la víctima, a qui va assestar 17 punyalades. Així mateix, li manté l’atenuant d’embriaguesa i l’absolució de dos delictes d’amenaces als seus germans.

La sentència de l’Audiència de Lleida assenyalava que el jurat, per majoria, va declarar provat “que la víctima, en el moment de patir l’escometiment de l’acusat, es trobava descansant al llit de la seua habitació de manera que no va tenir possibilitat de defensar-se”. Així mateix, assegura que “causar a una persona fins a 17 ferides amb un ganivet, de diferent intensitat lesiva, constitueix clarament una acció de la qual es pot predicar l’existència” de l’agreujant d’acarnissament.En canvi, el jurat popular el va declarar no culpable d’amenaces als seus germans. Val a recordar que es va acreditar que el condemnat va fer una videotrucada als seus germans a París en la qual els mostrava el cadàver. Gràcies a aquesta connexió es va descobrir el crim, ja que els germans van alertar els Mossos d’Esquadra. Per als agents, el mòbil del crim va ser econòmic –robatori de diners– i la seua intenció era desfer-se del cadàver –van trobar una serra radial sobre el llit de l’habitació de la víctima–. Va fugir a Bordeus, on va ser arrestat dies després del crim. El condemnat compta amb un ampli historial delictiu i, ja a la presó de Ponent per aquest assassinat, va deixar en estat crític un altre reclús al colpejar-lo amb una pedra. A part de la pena de presó, el TSJC confirma que ha d’indemnitzar la mare, els germans i la parella de la víctima amb més de 100.000 euros.