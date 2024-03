Aturat un tren a Artesa al xocar contra un senglar

Un tren d’Ouigo que circulava per la línia de l’AVE de Madrid a Barcelona va xocar dimarts a la nit contra un senglar i va quedar aturat durant diverses hores a l’altura d’Artesa de Lleida. Va partir de Madrid i portava 435 passatgers, que van resultar il·lesos i van haver de ser traslladats a un altre comboi, la qual cosa va provocar un retard de cinc hores. L’aparatós incident es va produir cap a les 23.00 hores, quan el tren d’alta velocitat va atropellar un senglar que havia irromput a la via, malgrat comptar amb tanques als dos costats. L’impacte va obligar a parar el comboi i la companyia privada va haver de contractar un altre tren per traslladar els viatgers. Segons Ouigo, “es van iniciar els protocols de transbord a un tren de rescat amb què es va continuar el trajecte normal” fins a l’estació de Barcelona-Sants, a la qual va arribar cap a les 04.30 hores. En el transbord van participar tècnics d’aquesta empresa d’alta velocitat, així com els Mossos d’Esquadra, els Bombers de la Generalitat i personal de seguretat. Encara que l’incident es va produir per motius aliens a la companyia, van assegurar que “es reemborsarà el 100% del preu del bitllet als passatgers, que tindran a la seua disposició com més aviat millor. A més, s’ha habilitat una compensació addicional del 100% del bitllet, ateses les circumstàncies dels inconvenients i la nocturnitat de l’incident”. Segons ha pogut saber aquest diari, Adif està prenent mesures per reforçar la tanca de les vies i treballa amb els Agents Rurals per evitar que fauna salvatge irrompi a les vies.

El setembre del 2022 es va produir un incident molt similar. Un tren de la mateixa companyia va xocar contra un senglar i va quedar aturat més de quatre hores en el tram entre Vallmanya (Alcarràs) i Vallobar. En aquella ocasió, el tren va sortir de Barcelona cap a les 20.38 i traslladava 900 passatgers amb destinació a Madrid. Els tècnics van aconseguir reparar parcialment el sistema de frens i el tren va poder arribar a l’estació de Saragossa. Des d’allà, un altre tren els va traslladar a Madrid.