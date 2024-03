Detingut per conduir de forma temerària entre Bell-lloc i Fondarella

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres un home de 41 anys com a presumpte autor de varis delictes contra la seguretat del trànsit al Pla d'Urgell. Els fets es remunten a la tarda del passat 16 de març, quan segons la policia diversos conductors van alertar que un vehicle estava realitzant conducció negligent per la N-IIA entre Bell-lloc i Fondarella.

Poc després una patrulla va localitzar a Fondarella el vehicle circulant per un carrer. Els agents van aturar el vehicle i van observar que tant el conductor com l'acompanyant presentaven símptomes evidents d'estar sota l'efecte de les begudes alcohòliques. El conductor no va voler sotmetre's a la prova de detecció alcohòlica i, a més, va resultar que tenia el permís retirat judicialment i que no disposava de punts.

Davant les evidències van denunciar al conductor per aquests delictes contra la seguretat del trànsit i se'l va citar per presentar-se a un judici ràpid.

Uns dies després va transcendir el vídeo d'un conductor que va seguir al vehicle el dia dels fets i van quedar gravades una sèrie de maniobres d'una perillositat extrema. En concret, l'infractor va circular pel carril esquerra i en trams sense visibilitat on es va creuar amb tres turismes i una motocicleta que van haver de maniobrar per evitar el xoc frontal. Davant d'aquesta conducció temerària, aquest dimecres els agents el van detenir i passarà a disposició judicial aquest matí a Lleida pel concurs de tots els delictes.