Alerta per la previsió de fortes pluges en diverses comarques de Lleida aquest divendres al vespre

Protecció Civil ha activat l'alerta per la previsió de fortes pluges aquest divendres al vespre a la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça i els Pallars. També hi ha un avís al Segrià, la Noguera, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i la Val d'Aran per risc de xàfecs acompanyats de calamarsa, pedra i fort vent. En aquest sentit, ha actualitzat l'alerta Vencat per la previsió de vents, de component sud, de més de 90km/h per avui a Val d'Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Cerdanya i Ripollès. El vent s'intensificarà de 18h a 00h, especialment a la Val d'Aran