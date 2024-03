Roben amb un camió grua 30 metres de tanca de seguretat a Sant Guim de Freixenet

L’ajuntament de Sant Guim de Freixenet ha denunciat a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Cervera el robatori de trenta metres de tanques de seguretat d’una carretera.

Segons l’alcalde, Francesc Lluch, els autors van desmuntar les tanques i les van dipositar en un bosc del municipi per després recollir-les amb un camió grua, probablement per vendre-les com a ferralla.Les peces estaven col·locades al pont que travessa la via del tren per on ha de passar la futura variant del municipi que connectarà la carretera LV 1003 amb la BV 1001.Algunes persones que passaven caminant per la zona van veure com desmuntaven les tanques de carretera i van comentar que els lladres ni es van immutar i van seguir amb el seu robatori. El fet que utilitzessin un camió grua els hauria de facilitar, segons va apuntar l’alcalde, la localització dels lladres.De moment, es desconeix el valor del material robat. Lluch va explicar que és la primera vegada que té lloc a Sant Guim el robatori de les tanques de les carreteres, i va llançar un avís als alcaldes de la zona perquè prenguin mesures per poder evitar sostraccions de característiques similars.Fins avui la major part de robatoris eren de cablatge de la línia telefònica. L’alcalde va explicar que l’últim any han baixat un 48% el nombre de delictes comesos a Sant Guim. Dels 31 que es van denunciar el 2022 s’ha passat a 16 durant el 2023. Quant als delictes contra les persones, el 2022 se’n van denunciar 10 mentre que l’any passat només van ser tres. Els delictes sobre el patrimoni han passat de 17 el 2022 a 12 durant 2023, la qual cosa representa una reducció de prop del 30%.

Sostreuen la porta del cementiri de Gàver i assalten a Cervera una capella

Les portes metàl·liques del cementiri de Gàver, nucli agregat d’Estaràs, van ser sostretes el 25 de març passat, el mateix dia que els lladres s’emportaven les tanques de Sant Guim, de manera que el seu alcalde, Francesc Lluch, no descarta que els dos robatoris poguessin haver estat comesos per un mateix grup. En el cas de Gàver, on dos dies després hi va haver un altre robatori de maquinària agrícola també amb camió grua, va resultar aparatós perquè els lladres van destrossar el mur d’accés al cementiri. D’altra banda, també ha estat saquejada la capella de Sant Ermengol de Cervera, restaurada el 1984 per subscripció popular.